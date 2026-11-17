Взрив в центъра на Пловдив в района зад Водната палата Инцидентът е станал в апартамент като експлозията е разрушила външна стена на жилището и нанесе сериозни материални щети на сградата и съседни имоти, съобщава БГНЕС.

Вследствие на взрива е разрушена външната стена на кухнята, а ударната вълна е изпочупила дограмата и стъклата на съседни жилища.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а спасителните служби извършват действия по обезопасяване на сградата.

Двама души са откарани с линейки в болница за прегледи.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.