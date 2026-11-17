До полунощ ще бъде предимно ясно с разкъсана висока облачност. След полунощ от запад-северозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. На места в крайните западни райони ще има слаби валежи от дъжд. В равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност и на отделни места там ще преръмява. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 7°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре вятърът от юг-югозапад се усили, на места в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Облачността над страната ще бъде значителна, на места в равнините до обяд ще бъде мъгливо. Валежи от дъжд ще има главно в северозападната половина от страната, в Северна България ще има и гръмотевична дейност, а в отделни северозападните райони количествата ще са значителни. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София - около 16°.



Над Черноморието облачността ще бъде значителна. В сутрешните часове главно по южното крайбрежие ще бъде мъгливо и ще преръмява. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Над планините облачността ще значителна. В масивите от Западна България и по билото на Стара планина ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.



През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Валежи ще има главно в Северна България и планините. През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад. Повишението на температурите ще продължи. Облачността ще е променлива, през деня почти без валежи. До сутринта в петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. През деня вятърът малко ще отслабне, без да стихва; вероятността за валежи е малка. Ще се задържи все още сравнително топло.