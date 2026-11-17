Морски дронове, подводни роботи, интелигентни буйове и системи с изкуствен интелект вече подпомагат наблюдението и опазването на Черно море. Техниката е осигурена по проекти на програма „Интеррег NEXT Черноморски басейн“ 2021–2027 г., като инвестициите за българските партньори надхвърлят 2,5 млн. евро.

Сред новите придобивки е подводен дрон на Института по океанология към БАН, който може да работи на дълбочина до 350 метра. Той се използва за изследване на морското биоразнообразие, картографиране на местообитания, откриване на замърсявания и събиране на проби. Вече са проведени първите експедиции по българското Черноморие, при които са наблюдавани различни морски видове и са събрани проби за ДНК анализ.

Техническият университет – Варна и Асоциацията на черноморските общини изграждат мрежа за морски мониторинг с автономни подводни апарати и интелигентни буйове. Технологиите ще събират данни за състоянието на морското дъно, биоразнообразието и човешкото въздействие върху екосистемите.

Нови подводни роботи и автоматизирани системи за наблюдение внедряват и Бургаският държавен университет и Фондация „Виа Понтика“. Те ще следят водорасловите местообитания и качеството на водата, като изкуствен интелект и сателитни данни ще подпомагат откриването и прогнозирането на цъфтежа на водорасли.

Сред останалите инициативи са проекти за проследяване на миграцията на есетрови риби, мониторинг на рифови видове без улавянето им, изследване на микропластмаси и нефтопродукти и постоянно измерване на качеството на морската вода чрез автоматични лаборатории на борда на кораби.

Новите технологии ще позволят на учените да събират по-прецизни данни за състоянието на Черно море и да разработват решения за опазването на неговите екосистеми в сътрудничество с партньори от региона.