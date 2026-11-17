Гръцката компания „Стелт Маритайм“ (Stealth Maritime Corporation), оператор на кораба GAS HUSKY, който потъна край българския черноморски бряг снощи, разпространи изявление, в което изразява дълбока благодарност към българските Военновъздушни сили и към всички компетентни власти, които участваха в операцията по издирване и спасяване на екипажа, съобщи гръцкото издание „Нафтемборики“.

В съобщението на компанията, собственост на гръцкия корабопритежател Харис Вафиас, се потвърждава, че корабът е бил ударен рано сутринта днес в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Не се уточнява характера на удара, нанесен срещу кораба.

Всички 19 души от екипажа на кораба GAS HUSKY, граждани на Филипините, бяха спасени и откарани с хеликоптер във Варна.

„Стелт Маритайм“ потвърждава също, че корабът е бил натоварен с втечнен природен газ, натоварен в египетското пристанище Александрия, който е трябвало да бъде разтоварен в Мидия, Румъния.

GAS HUSKY е вторият кораб с гръцка собственост или под гръцко управление, който потъва край българските брегове през последните 20 дни, припомня „Нафтемборики“. Изданието уточнява, че корабът е собственост на компанията Octopus Gas Inc.

На 28 октомври плаващият под либерийски флаг контейнеровоз Contship Jet, собственост на гръцка компания, беше ударен с морски дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море и потъна. Екипажът, състоящ се от 18 моряци, също беше спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили.