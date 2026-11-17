Новата сграда на Дома за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" в Бургас беше открита днес. В нея предстои да бъдат преместени обитателите на досегашния дом, а освободената сграда в централната част на града ще бъде ремонтирана и използвана за увеличаване на капацитета на социалната услуга "Грижовник" за хора с деменция, съобщи кметът Димитър Николов.

Новият дом е изграден в парка на Минералните бани. Базата разполага със самостоятелни стаи, градини за разходки, рехабилитационен център, фитнес, беседки, помещения за отдих и общи занимания, библиотека и дори джакузи. Предвидени са също здравен кабинет и пространства за медицинско наблюдение и рехабилитация.

"Голям ден! Вълнуващ ден! Обитателите на дома заслужават да прекарат старините си в комфорт“, посочи Николов по време на представянето на сградата. Той заяви, че определи новия дом като "по-модерен и по-качествен от частните". По думите му багажът на възрастните хора е бил предварително транспортиран до новата база, а преместването им вече е подготвено.

След освобождаването на досегашната сграда в центъра на Бургас общината планира да извърши цялостен ремонт и да увеличи капацитета на услугата "Грижовник“, предназначена за възрастни хора с деменция.