





Старши инспектор Станимир Богданов - полицай от Районото управление в Несебър, за чието лечение в Турция се обединиха хиляди хора, почина, съобщиха с огромна болка и неописуема тъга неговите близки.

Дълги години той с почтеност и мъжество изпълняваше професията си, спасявал е животи и е помагал на хора в нужда . През последните години страдаше от рядко онкологично заболяване. Неговите деца Златомира и Емил с огромна надежда се бореха до последно за лечението на баща си.

“Борихме се до последно, вярвахме и се надявахме, че ще успеем да преодолеем и това изпитание. За съжаление, въпреки всички усилия, лечението и подкрепата на толкова много добри хора, той не успя да остане сред нас.

От името на цялото ни семейство искаме да изкажем най-искрената си благодарност към всеки един от вас, който беше част от тази борба. На всички, които даряваха, споделяха кампанията, организираха благотворителни събития и ни подаваха ръка в най-трудните моменти. Вие ни дадохте надежда и възможност да направим всичко по силите си за него. Никога няма да забравим добрината ви!

С настъпилата загуба благотворителната кампания „Шанс за живот на баща ни Станимир“ се прекратява. Всички събрани средства ще бъдат предоставени за подкрепа на други хора в нужда, които продължават своята борба. Благодарим ви, че бяхте част от нашата надежда! Тати, обичаме те! Завинаги в сърцата ни!”, много скръб написаха близките.