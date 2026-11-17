На 27 ноември 2026 г. от 18:00 часа в Дома на НХК ще се състои музикално-танцов спектакъл на Академичния фолклорен ансамбъл при Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с художествен ръководител маестро Дора Барева.

Събитието се реализира по проект „Будителите на бъдещето - младите хора на Бургас за Бургас 2032“, финансиран по фонд „Култура“ на Община Бургас, в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.

Проектът представя културното наследство като жив ресурс за развитие и поставя във фокус студентите като съвременни будители и носители на нови идеи. Спектакълът ще включва изпълнения на университетския ансамбъл, мултимедийни визуализации, художествено слово и послания, свързани с европейските ценности, културното многообразие и визията за Бургас като град на младите хора, образованието и творчеството.

Инициативата има за цел да свърже академичната общност с културния живот на града и да допринесе за изграждането на нови публики сред ученици, студенти и млади семейства.

Чрез свободен достъп и активно включване на доброволци проектът насърчава гражданското участие и активната роля на младите хора в културното развитие на Бургас.

Входът е свободен! Организаторите канят цялата бургаска общественост, представители на академичната и културната общност, ученици, студенти и всички почитатели на българския фолклор да станат част от това събитие, посветено на традициите, младите хора и културното бъдеще на Бургас.