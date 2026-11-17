Как да останем спокойни, когато разговорът с тийнейджъра се превърне в спор? Как да разпознаем момента, в който собственото ни напрежение започва да управлява реакциите ни? На тези въпроси е посветена втората среща от програмата „Родителство с увереност“.

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център – Бургас канят родителите на ученици от 5. до 12. клас на обучението „Спокоен родител – спокойно дете“. Срещата ще се проведе на 18 ноември от 18:00 ч. в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас. Входът е свободен.

Водещ ще бъде Яна Христова – фамилен и кризисен психолог. Акцентът ще бъде върху справянето със стреса и управлението на гнева в общуването с подрастващите. Родителите ще обсъдят ежедневни ситуации, в които напрежението бързо прераства в конфликт, и ще получат практически насоки как да възстановят спокойния разговор.

Спокойният родител не е човек, който никога не се ядосва. Спокойствието е умение да разпознаем напрежението навреме и да изберем реакция, която запазва връзката с детето. Именно върху това умение ще бъде насочена практическата работа по време на срещата.

Обучението е част от основния курс „Родителство с увереност“, който включва девет срещи през учебната 2026/2027 година. Програмата създава място за въпроси, обмен на опит и подкрепа по трудностите, с които семействата се срещат през юношеството.

Дата и час: 18 ноември 2026 г. от 18:00 ч.

Място: Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас

Участие: Вход свободен