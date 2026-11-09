Европейският съюз ще отпусне 50 милиона евро за Центъра за морска сигурност на Черно море, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Букурещ, предаде кореспондентът на БТА в града Мартина Ганчева.

Тя увери, че в споразумението за изграждането му между Румъния и България със съдействието на ЕС ще залегнат крайни срокове и процесът ще бъде ускорен.

Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния, България и Турция за начина, по който си сътрудничат по отношение на сигурността в Черно море.