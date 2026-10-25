Избирателите на ГЕРБ са застанали зад Андрей Гюров. Това става ясно от данните на "Алфа Рисърч".

39% от поддръжниците на ГЕРБ, отишли до урните, са гласували за президентската двойка Гюров-Кандев. 22% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев. 8% пък са гласували за Костадин Костадинов и Петър Волгин.

Едва 15% от избирателите на ДПС са отишли да гласуват - това са 40 хил. гласа. 13% не са подкрепили никого, както ги призова Делян Пеевски. 39% са гласували за Йотова, а 28% за Гюров.

Очаквано 74% от избирателите на "Прогресивна България" са подкрепили Йотова, 11% са дали вота си за Костадин Костадинов, а 9% за Гюров.