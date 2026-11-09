Недекларирани близо 1,2 млн. щатски долара задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Лесово“ при съвместни действия. Валутата е била укрита по телата на водач и петима пътници в лек автомобил – тип ван. Това съобщиха от Агенция „Митници“.



Превозното средство с чужда регистрация пристига на ГКПП „Лесово“ на 6 ноември на изходящо трасе от страната на път от Молдова за Турция, управлявано от молдовски гражданин. Гранични полицаи отклоняват превозното средство за проверка, а в хода на контролните действия при личен преглед на водача и пътниците митническите инспектори откриват по тялото на всеки от тях увит ластичен колан с укрити вакуумирани пликове с парични средства – щатски долари в купюри по 100 долара.



В петима от пътуващите – двама мъже и три жени, сред които четирима молдовски граждани и една жена с двойно молдовско и румънско гражданство, са установени недекларирани и укрити по 200 000 щатски долара. В шестия пътник – молдовски гражданин, са установени 199 900 щатски долара. Общото количество недекларирана валута е 1 199 900 щатски долара с еврова равностойност над 1,074 млн. евро.

Чужденците са задържани в ГПУ-Елхово.



Недекларираната валута е иззета и по случая са образувани шест досъдебни производства, които се провеждат от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.