Кауфланд - една от най-големите търговски вериги у нас обяви, че е готова да преразгледа инвестициите си в България след безпрецедентно тежка санкция от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Тази сутрин стана ясно, че „Кауфланд България“ е глобен с 75,6 млн. евро за три нарушения, свързани с отношенията ѝ с български производители на храни.

Санкцията е за "нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти". За готвената "мултимилионна" санкция се знае от седмица насам след като очаквания за нея бяха лансирани от вицепремиера Александър Пулев в ефира на националната телевизия.

Антимонополната комисия съобщи, че е разкрила въпросните практики след проучване на пазара, започнало преди година и половина – през юни 2025 г. То обхванало Kaufland ("Кауфланд") и "Максима България", които са собственици на веригата "Т маркет".

Проверката по отношение на Kaufland показала три нарушения на забрани за нелоялни практики по отношение на конкретни производители, прилагани през 2026 г.

КЗК установила 3 нарушения

"Първото нарушение се състои в това, че Kaufland изисква от доставчиците намаление на доставните цени на техните продукти, като се възползва от по-силната си позиция и договарянето е преимуществено в полза на собствените му търговски интереси в ущърб на доставчиците", пише в съобщението на комисията. За това нарушение е наложена глоба от 21 899 757 евро или близо 1.6% от общия оборот на веригата за 2025 г.

Второто нарушение е, че Kaufland "приспада от доставните цени възнаграждения за предоставяни от веригата услуги на доставчици". За него санкцията е 31 854 192 евро – 2.2% от общия оборот на веригата за миналата година.

Третото нарушение е заради "необосновани прегради пред доставчиците при договарянето на поискано от тях увеличение на доставните цени, като недобросъвестно се удължава и забавя преговорния процес". Глобата а него е 21 899 757 евро – 1.58 % от общия оборот за 2025 г.

Кауфланд отхвърли всички нарушения и изпрати остра позиция, в която поставя под въпрос размера на наказанието.

Още по-сериозно прозвуча предупреждението, че заради решението могат да бъдат преразгледани инвестиции за 200 млн. евро, предвидени за следващите три години. От веригата възнамеряват да поставят въпроса и пред германската Schwarz Group, която е нейна компания майка.

„Кауфланд“ определя санкцията като необоснована и несъразмерна спрямо практиката в Европейския съюз. В позицията си дружеството посочва данни на Европейската комисия, според които за периода 2022–2024 г. общият размер на наложените глоби за нелоялни търговски практики в целия ЕС е 41,9 млн. евро при 754 случая. Само наказанието в България сега надхвърля тази сума с близо 34 млн. евро. Компанията представя сравнението като аргумент, че КЗК е приложила прекомерна санкция. Различните периоди и производства обаче не са достатъчни сами по себе си, за да установят дали конкретното наказание е законосъобразно. Това ще бъде сред въпросите, които ще се решават при евентуалното съдебно обжалване.