Шестима души загинаха и около дузина бяха ранени днес, след като експлозия разтърси завод за желязо и стомана близо до град Измир в Турция, съобщиха от кабинета на валията.

Първоначално беше съобщено за трима загинали, 14 ранени и 10 заклещени под развалините, но актуализираха данните, че един от ранените е починал, както и двама от извадените от развалините, с което общият брой на жертвите достига шест.

Кадри, публикувани от мястото на инцидента, показват облак от гъст дим, издигащ се в синьото небе, докато пламъци сякаш обгръщат висока сграда в завода на в Алиага, на около 60 километра северно от Измир.

Очевидецът Дениз Юлкер, който минавал наблизо, заяви, че взривът се е усетил като земетресение.