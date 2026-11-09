Жена загина в тежка катастрофа тна „АМ „Такия край Бургас, станала около 15.57 ч. днес в платното в посока Бургас. Софийско"Ауди Q 8", управлявано от 66-годишен мъж застига и блъска "Хонда", с бургаска регистрация. Зад волана на Хондата е била 63-годишна карнобатлийка, която загинала на място.

От удара едната кола спира в аварийната лента, а втората в ускорителната. Трафикът се осъществява при ръчно регулиране от служители на "Пътна полиция" в средната пътна лента. Предстои извършването на оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.