Ваксините срещу грип се очаква да бъдат доставени през тази седмица. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Тя не се ангажира с конкретен срок, в който препаратите ще бъдат налични във всяка аптека, като обясни, че това зависи от логистичния процес. По думите ѝ Министерството на здравеопазването ще предостави допълнителна информация, ако разполага с данни кога ваксините ще достигнат до аптечната мрежа. Ивкова увери, че при общопрактикуващите лекари има налични ваксини и към момента няма сигнали за проблем с осигуряването им.

"Няма никакъв проблем. Не съм получавала доклад за наличие на проблем“, заяви здравният министър.

Преди няколко дни, по време на заседание на парламентарната здравна комисия, Ивкова съобщи, че през тази година няма да има възможност за преразпределяне на противогрипните ваксини между личните лекари. Министерството ще работи по създаването на такава възможност от следващата година.

В края на октомври в България бяха доставени първите 150 000 дози ваксини срещу грип по националните програми за деца и за хората на и над 65 години. Те се разпределят по кабинетите на личните лекари, където се поставят безплатно.