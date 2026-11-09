Трима мъже са задържани с един килограм метамфетамин при полицейска проверка на хладилен микробус с риба в Бургас, съобщиха от полицията.

Бусът е засечен към 12. 15 часа днес в района на бензиностанция „Петрол“ на ул. „Чаталджа“. В превозното средство са пътували трима бургазлии на 35, 49 и 60 години.

При проверката в превозното средсктво са открити няколко кутии с наркотично вещество. Направеният полеви тест е реагирал на метамфетамин, като общото количество на намерения наркотик е един килограм.

Сред задържаните е 60-годишен мъж с множество криминални прояви и предишни осъждания, включително за притежание и разпространение на наркотици. Другите двама мъже също са криминално проявени.

Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.