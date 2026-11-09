Френската корабна компания CMA CGM въвежда извънредна надбавка за военен риск за всички товари, превозвани до пристанищата в Черно море. Таксата влиза в сила от 9 ноември и е в размер на 35 долара за контейнер, съобщава Maritime.bg.

Решението е свързано с влошаването на обстановката в Черно море и включването на региона в списъка със зони с повишен военен риск на Съвместния военен комитет.

Надбавката (War Risk Surcharge – WRS) ще се прилага за всички договори за превоз на товари с произход или дестинация в страните от Черноморския регион. Сред засегнатите пристанища са Варна, Бургас, Констанца и Поти, както и останалите черноморски пристанища, обслужвани от компанията.

Допълнителната такса обхваща всички видове товари – стандартни контейнери, извънгабаритни пратки, хладилни контейнери и специализирано оборудване. От CMA CGM посочват, че продължават да следят развитието на ситуацията в региона с цел да осигурят непрекъснатост на транспортните услуги.

Въвеждането на надбавката идва на фона на поредица от нападения срещу търговски кораби в Черно море през последните седмици. Сред засегнатите плавателни съдове са корабите „Алфа Ватан“, „Дигнити“, „Челси 3“, както и химическите танкери Wine Trader и YARA J. При атаките има загинали моряци и нанесени сериозни материални щети.

Последният инцидент в български води е от 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше поразен от три дрона в района на нос Калиакра.

По-високите разходи за морски транспорт могат да окажат допълнителен натиск върху вносителите и износителите в региона. Възможно е част от увеличението да бъде прехвърлено върху крайните цени на стоките, а при продължаващо влошаване на сигурността – и да се стигне до пренасочване на товарни потоци към други пристанища.

За България развитието е от особено значение заради ролята на Варна и Бургас в международната търговия и снабдяването на промишлеността и вътрешния пазар.