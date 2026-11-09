Министерството на образованието и науката (МОН) публикува моделите на националните външни оценявания (НВО) за учениците от 4., 7. и 10. клас през учебната 2026/2027 г. Примерните тестове показват какви знания и умения ще бъдат проверявани, като включват както традиционни задачи по български език и математика, така и практически казуси и междупредметни въпроси.

Четвъртокласниците ще решават задачи с практическа насоченост

Изпитите по български език и литература и по математика в 4. клас ще съдържат по 25 задачи, а времето за работа ще бъде 60 минути за всеки тест. За учениците със специални образователни потребности е предвидено удължаване с до 30 минути.

По български език 13 задачи ще проверяват езиковите знания, а 11 – уменията за четене с разбиране. Предвидена е и творческа задача за създаване на кратък текст от 3 до 7 изречения по словесна или визуална опора.

Математическият тест ще включва задачи с избираем, кратък и разширен свободен отговор. Сред примерите са изчисляване на разлики и сборове, сравняване на теглото на стъклени и пластмасови бутилки, както и практически казус за паркинг. В последната задача учениците трябва да изчислят броя на паркоместата и необходимите метри мрежа за ограждане на терена.

Седмокласниците ще бъдат изпитвани върху материала от 5. до 7. клас

Тестовете по български език и литература и математика в 7. клас ще обхващат учебното съдържание от трите прогимназиални години. Максималният резултат от всеки изпит е 100 точки.

Изпитът по български език и литература ще съдържа 26 задачи. Освен въпроси с избираем и свободен отговор, учениците ще трябва да създадат текст и да направят подробен преразказ на неизучавана художествена творба. Литературните произведения, върху които ще бъдат проверявани знанията им, остават същите.

Сред примерните задачи са разпознаване на литературни мотиви, определяне на граматични конструкции и анализ на реплики на литературни герои. Изпитът е разделен на две части – съответно 75 и 90 минути.

Математическият тест ще включва 24 задачи, разпределени в две части по 90 минути. Част от тях ще бъдат с избираем отговор, други ще изискват кратък отговор, а при три задачи учениците ще трябва да представят и аргументират решението си.

Сред примерните казуси са изчисляване на времето, за което двама души могат да свършат обща работа, определяне на броя на местата в киносалон при зададен процент заетост и анализ на данни за продажби на апартаменти.

В 10. клас изпитите стават още по-интегрирани

Съществена промяна през учебната 2026/2027 г. е интегрираният характер на изпитите в 10. клас. Ако досега математическият тест включваше и задачи от природните науки, от тази учебна година и оценяването по български език и литература ще обхваща знания от други области.

Тестът по български език и литература ще съдържа общо 22 задачи, които трябва да бъдат решени за 120 минути. Освен езикови и литературни въпроси ще има задачи по история и философия.

Учениците ще трябва да разпознават понятия, да свързват исторически събития с литературни произведения, да познават философски теории и да формулират собствена теза. Предвидени са още задачи за редактиране на текст, създаване на резюме, заявление или автобиография.

Математическият тест ще включва 16 задачи за 120 минути. От тях 10 ще бъдат по математика, две по биология, две по химия, една по физика и една по география.

Примерните въпроси обхващат разнообразни практически ситуации – изчисляване на изминато разстояние за определен период, намиране на обем на Хеопсовата пирамида по умален макет, генетични задачи с грахови растения и определяне на киселинността на валежите в български градове.

Във физичната част е включен казус с електрическа кана за вода. Учениците трябва да изчислят силата на тока, електрическото съпротивление на нагревателя и консумираната електроенергия при двучасова работа.

Новите модели поставят акцент не само върху усвояването на учебния материал, но и върху способността на учениците да прилагат знанията си в практически ситуации и да правят връзки между различни учебни предмети.