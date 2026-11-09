Драстичен недостиг на персонал и тревожно високи нива на професионален стрес отчита проучване на КНСБ сред над 2000 заети в сухопътния, водния и въздушния транспорт. Данните показват, че 72,6% от работещите в сектора сигнализират за липса на кадри. Най-критично е положението във въздушния транспорт (92,7%) и във водния (85,5%). Друг основен проблем е застаряването на екипите. Над 82% от анкетираните са на възраст между 40 и 64 години, докато едва 1% са младежи под 25 години. Синдикатите предупреждават, че след пенсионирането на опитните кадри секторът е застрашен от пълно блокиране.

Високото натоварване води до сериозни здравословни рискове. Около 86% от заетите във въздушния и 85% във водния транспорт изпитват прекомерно напрежение на работното си място. Над 70% са изложени на висок шум, а близо 65% страдат от хронична умора и нарушения на съня. От КНСБ настояват за бързо въвеждане на европейски правила за защита от психосоциални рискове, по-високи заплати, предвидими графици и финансиране за привличане на млади кадри.