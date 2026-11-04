Вълна от кибератаки срещу вериги супермаркети в най-малко 10 европейски държави предизвика сериозно безпокойство в Брюксел. Хакери са проникнали в системите за управление на хладилните съоръжения, като на места са повишили температурите до невероятните 50 градуса по Целзий. В резултат търговците са принудени да изхвърлят големи количества развалена храна, а представители на Европейския съюз предупреждават за възможен целенасочен опит да бъде нарушено снабдяването с хранителни продукти.

Проблеми са регистрирани в Белгия, Естония, Финландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Германия и Швеция. В някои от засегнатите магазини температурите на хладилниците и фризерите са се покачили толкова рязко, че хранителните продукти е трябвало да бъдат унищожени.

Засега никой не е поел отговорност за атаките.

Европа е изправена пред нова заплаха

Европейският съюз изрази сериозна загриженост от случващото се. Новата вълна от нападения идва само три седмици след подобна кибератака във Франция, която засегна до 700 хранителни магазина и причини загуби на продукти, оценявани на десетки милиони евро.

Сигурността на хладилните системи и други устройства, които могат да бъдат наблюдавани и управлявани дистанционно, вече се превръща във въпрос от стратегическо значение. Случаите засилват опасенията от хибридни атаки, зад които е възможно да стоят и държавни структури.

Европейският комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен заяви, че Брюксел приема инцидентите изключително сериозно, и предупреди, че в бъдеще са възможни нови смущения.

Говорителят на Европейската комисия Томас Рение беше предпазлив и не посочи предполагаем извършител.

„Тези инциденти, разбира се, още веднъж показват как кибератаките могат да нарушат работата на основни услуги и да засегнат всекидневния живот на гражданите“, заяви той.

„Това не са изолирани случаи и, разбира се, трябва заедно да изградим устойчивост и да бъдем подготвени за подобни киберинциденти.“

Италия свика разузнавателните служби

В Италия правителството на Джорджа Мелони свика среща с ръководителите на разузнавателните служби, за да обсъди ситуацията.

От кабинета уточниха, че въздействието на атаките засега е „много ограничено“, тъй като повечето предприятия от веригата за доставки на храни разполагат със съвременни системи за сигурност, способни да отблъснат подобни нападения.

По данни на Националната агенция за киберсигурност са засегнати най-малко четири супермаркета на кооперативната верига Co-op в Сицилия и един търговски обект в Тоскана.

От офиса на Мелони поясниха, че засегнатите предприятия в повечето случаи все още използват остарели системи за сигурност, чиито интерфейси са директно достъпни през интернет и не разполагат с достатъчно надеждни механизми за удостоверяване на достъпа.

Белгия сред най-тежко засегнатите

Белгийските супермаркети са сред най-силно пострадалите от кибератаките. Десетки магазини съобщиха за откази на хладилните системи, а федералната прокуратура започна разследване.

Матийо Тилман, управител на супермаркет от веригата Delhaize, призна, че е потресен от случилото се.

„Дори не мога да разбера как някой би могъл да направи подобно нещо... Как е възможно да се стигне дотам да изхвърляме толкова много храна? Намирам го за наистина ужасяващо. В такива моменти просто ти идва да напуснеш работа“, сподели той.

В Ирландия 13 магазина останаха без нормално охлаждане

В Ирландия киберинцидентът засегна 13 супермаркета от веригата SuperValu.

Собственикът на веригата, Musgrave Group, потвърди, че става дума за киберинцидент, който е нарушил работата на хладилните съоръжения.

„Възстановяването на наличностите от охладени и замразени продукти в засегнатите магазини вече е в напреднал етап“, съобщи говорител на компанията в понеделник.

Германия: атакуван е доставчик на хладилни системи

В Нидерландия проблеми са възникнали и в малък брой квартални магазини.

Миналия месец веригата Albert Heijn беше принудена временно да изключи няколко свои услуги заради отделна кибератака.

В Западна Германия работата на хладилните системи в супермаркет Rewe Büsken също е била нарушена.

От компанията съобщиха пред Би Би Си, че причината е кибератака срещу доставчика на системите Danfoss.

Хладилните съоръжения са възобновили нормалната си работа в понеделник следобед.

Португалия: хакерите атакували външен доставчик

В Португалия групата Mosqueteiros потвърди, че седем магазина на Intermarché са засегнати от инциденти, свързани с кибератака.

Според компанията нападението изглежда е било насочено срещу външен доставчик, отговорен за управлението на хладилните системи.

Случаят отново повдига въпроса доколко търговските вериги са защитени, когато ключови технически съоръжения зависят от външни компании и дистанционно управление.

Швеция, Финландия и Естония също под прицел

Шведската търговска верига ICA съобщи, че в ограничен брой нейни магазини са възникнали проблеми с хладилните системи, но не потвърди категорично, че причината е кибератака.

Националните агенции за киберсигурност на Швеция обявиха, че следят ситуацията.

Във Финландия са установени необичайни температурни стойности в няколко по-малки хранителни магазина на групата Kesko. Компанията заяви, че разследва причините за отклоненията.

Особено тревожен случай е регистриран в Естония. Според обществената телевизия ERR хакери са атакували най-малко един супермаркет, като са повишили температурата на хладилните съоръжения до 50 градуса по Целзий.

Великобритания предупреждава за атаки с изкуствен интелект

Във Великобритания Националният център за киберсигурност (NCSC) предупреди търговците да актуализират софтуера, който управлява температурите в хладилните съоръжения.

Агенцията смята, че в рамките на следващите две години страната вероятно ще бъде подложена на кибератака срещу критичната национална инфраструктура, при която ще бъде използван изкуствен интелект.

Ръководителят на центъра Ричард Хорн заяви в сутрешната програма Today на BBC Radio 4, че вече има няколко случая във Великобритания, при които е била използвана уязвима технология след атаките на континента.

„Все още не знаем пълния мащаб на въздействието, но знаем, че има няколко случая, в които са били използвани уязвими технологии, и работим със засегнатите организации“, каза той.

На въпрос дали има доказателства, че са били атакувани британски супермаркети или фризери от същата марка и модел, Хорн подчерта, че опасността е много по-широка.

„Не става дума само за супермаркетите, а за цялата верига за доставки на храни. Работихме през цялата нощ, за да предупредим организациите, при които установяваме, че има технологии, изложени на интернет и уязвими за подобен тип атаки“, обясни той.

Новите инциденти показват колко зависимо е съвременното снабдяване с храни от дигиталните системи. Дори на пръв поглед обикновено оборудване като хладилник или фризер може да се превърне в мишена, когато управлението му е свързано с интернет.