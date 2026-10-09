Предстои операция по обследването на ударения търговски кораб ABLE. След като фрегатата "Верни" вече установи точното местоположение и състоянието на плавателния съд, екипажите ще извършат проверка за наличието на опасни отломки.

Към момента корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Точен график за следващите действия по операцията все още не е обявен.

Националната сигурност остава водеща тема след ударите по два търговски кораба в акваторията на Черно море.

Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на кораба „Алфа Ватан“, както и официално обяснение защо издирването на неговия екипаж е било прекратено. Външният министър заяви, че руският посланик ще бъде извикан, ако бъдат събрани ясни доказателства за руска следа в инцидентите.