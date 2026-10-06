Общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ е намалена с 90 мегавата заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа.

Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата, при максимален капацитет от над 2000 мегавата.

Мярката е въведена след решение на специализираната работна група, която отговаря за управлението на дейностите по осигуряване на безопасна и надеждна експлоатация на централата в условията на продължителен спад на речните нива.

Прогнозите показват, че тенденцията за ниско ниво на река Дунав ще се запази. Според процедурите на АЕЦ „Козлодуй“, това означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки за гарантиране на безопасността на съоръженията.