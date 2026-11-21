Федералното бюро за разследвания на САЩ (ФБР) води разследване по инцидент, свързан с проникване в Националната база данни за криминална информация (NCIC), съобщи в събота CNN.

"Базата данни NCIC се използва от правоохранителните органи в цялата страна за обмен на информация относно съдебни заповеди и за проверка на биографични данни", се посочва в съобщението.

Подробностите около инцидента все още не са разкрити, а от ФБР не са предоставили оперативни коментари.

Според CNN това е вече вторият случай на пробив в системите на ФБР през последните месеци.

По-рано, през септември, хакерската група Shiny Hunters обяви, че е откраднала поверителни лични данни на хиляди настоящи и бивши служители на ФБР. Тогава хакерите проникнаха в онлайн портал, на който се публикуваше информация за кандидатите за работа във ФБР.

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) е станало жертва на хакерска атака, при която хакерите са получили достъп до система, улесняваща плащанията към земеделските стопани.

Това съобщи NB

Според анонимните източници министерството е уведомило служителите си за пробива в четвъртък. Освен това се твърди, че USDA се опасява, че хакерите биха могли да използват платежната система като "задна врата" за достъп до допълнителна чувствителна информация. USDA не коментира информацията.

Информацията съвпада с нарастващия брой технически сривове и прекъсвания на полети в САЩ, което подчертава опасенията относно потенциални киберзаплахи за критични системи.