Двама мъже са ранени при тежка катастрофа на кръстовището на улица „Батовска“ и булевард „25-ти септември“ в Добрич, съобщиха от полицията.

Автомобил, управляван от 27-годишен шофьор, е излязъл от контрол и се е блъснал в крайпътен стълб. Пътуващият с него 25-годишен мъж е с множество травми и е в реанимация с опасност за живота, а шофьорът е с фрактура на долен крайник.

Двамата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич.

На водача е взета кръвна проба за изследване за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.

По данни на МВР 16 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие.