Двама 29-годишни мъже са задържани в Благоевград за измама с фиктивни обяви в интернет за продажба на автомобили, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Мъжете са от Благоевград и село Покровник и са задържани на 19 ноември при специализирана полицейска операция, проведена под ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“. В акцията са участвали служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР - Стара Загора и техни колеги от ОД на МВР - Благоевград. Двамата са криминално проявени и осъждани.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на три адреса и в два автомобила, както и лични обиски на двамата мъже. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност.

И двамата са задържани за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР. По указание на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура в Стара Загора на мъжа от Благоевград е повдигнато обвинение за измама. С постановление на прокурора той е задържан за срок до 72 часа, за да бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.