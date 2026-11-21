Над 350 видеопослания от поколения ученици "прелетяха" океани, морета , държави, за да превърнат годишнината в емоционален празник на паметта, традициите и мечтите.



Една училищна годишнина дава повод да се обърнем към миналото, но и възможност да усетим колко силно то продължава да живее в настоящето. Това е основната идея ,която стои зад празничната седмица организирана от екипа на ОУ „Петко Рачев Славейков“ в Бургас, което отбеляза своите 115 години от създаването си.



Семейни истории, детски рисунки , поредица училищни инициативи и празничен концерт , събраха поколения ученици, учители, родители и приятели на училището.



„Беше много лична седмица.В нашето училище най-важни са децата и ние сбъдваме техните мечти.Славейковото училище е различно. То е в сърцето на Бургас, пази традициите си, възпитава децата в семейни ценности и любов към книгата.“, сподели директорът на училището инж. Стефка Жечева, описвайки празника, който надхвърли рамките на традиционното честване.





Историята на училището започва преди 115 години с един благороден жест. Създаването му става възможно благодарение на дарението на две жени – Радосталения Гюрова и Кириакица Хадживасилева, които не пожелали пари, а училище за своите деца. Това решение се превръща в наследство, което и до днес не е загубило своя смисъл.

Днес наследниците на двете семейства продължават да учат в Славейковото училище, а през годините двата рода винаги са имали представители в училищното настоятелство. Историята е необикновена, защото показва как един дарителски жест може да се превърне в традиция, която продължава повече от век. Всичко това бе пресъздадено в празничния концерт с музика, танци и театрални умения.

Сред най-вълнуващите инициативи в юбилейната програма бе видеоконкурсът „Славейковци през поколенията“, в който бяха събрани над 750 видеопослания от бивши ученици. В тях оживяха спомени, благодарност, усмивки и признания за учителите и училището, оставили следа в живота на поколения бургазлии.

Голямата награда в конкурса спечели Кина Йорданова от V г клас. Отличието за най-вълнуваща семейна история бе присъдено на Алекса Бождерменова от VI б клас и Деа Бождерменова от III а клас – символ на любовта към училището, която се предава от поколение на поколение.

В конкурса за рисунка „Моето училище“ учениците също разказаха своята история – чрез цветове, образи и детски поглед към мястото, което ежедневно ги учи и вдъхновява.

В първа възрастова група – I–IV клас, първото място бе за Славена Андреева от III а клас, второто за Емануела Дринкова от I а клас, а третото за Михаела Матева от IV б клас.

Във втора възрастова група – V–VII клас, победител е Мария Георгиева от VI в клас, следвана от Владимир Цинов от V в клас и Николай Николов от VII а клас. Специалната награда на директора бе присъдена на Данила Андрийович от III б клас.

Наградите връчи Лилия Моллова-Тодорова, уредник в БХГ „Петко Задгорски“.

Празничната седмица включи и Ден на отворените врати, в който родителите имаха възможност да наблюдават учебния процес и да бъдат по-близо до ежедневието на своите деца, а в единия от дните децата влязаха в ролята на своите учители.

115 години – това са поколения, които са прекрачили училищния праг, поколения учители, които са оставили следа, и мечти, които са намерили своя път. А най-голямото богатство на Славейковото училище може би е именно способността му да съхранява миналото, без да спира да гледа към бъдещето.