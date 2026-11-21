Взрив на яхта, плаваща под български флаг, предизвика тревога в популярния гръцки курорт Халкидики. При инцидента е пострадал капитанът на плавателния съд, а след експлозията в корпуса започнала да навлиза вода.

Произшествието е станало вечерта на 20 ноември 2026 г. в марината Сани, разположена на полуостров Касандра.

По информация на гръцките власти яхтата е била акостирала, когато е настъпила експлозията. На борда се е намирал само един човек.

Капитанът е получил изгаряния при взрива

Пострадалият е гръцки гражданин, който е управлявал яхтата под български флаг.

Според първоначалните съобщения на гръцките медии мъжът е получил изгаряния по крайниците.

На мястото е изпратен екип на гръцката Спешна помощ EKAB, който е поел ранения.

Първоначално беше съобщено, че той е транспортиран до болницата в Полигирос. В по-късни публикации на гръцки медии се посочва, че капитанът е настанен в болница „Папагеоргиу“ в Солун.

По последните публикувани данни изгарянията са леки и състоянието му не буди сериозни притеснения.

Няма информация за други пострадали при инцидента.

Яхтата започнала да потъва след експлозията

Взривът е причинил значителни щети по плавателния съд.

Малко след експлозията е установено, че в яхтата започва да навлиза вода, което създава риск тя да потъне на мястото, където е акостирала.

Предприети са действия по изпомпването на водата от корпуса, за да се ограничи опасността.

Гръцките служби са поставили и специална плаваща бариера около плавателния съд.

Нейната задача е да предотврати евентуално разпространение на гориво, масла или други замърсяващи вещества във водите на марината.

Мярката е превантивна и сама по себе си не означава, че е установен разлив на нефтопродукти.

Какво е причинило взрива?

Причините за експлозията все още не са изяснени.

Гръцките власти разследват обстоятелствата около произшествието, като към момента няма официално потвърждение за техническа неизправност или друг конкретен източник на взрива.

Не е съобщено и дали яхтата е била подложена на ремонтни или обслужващи дейности непосредствено преди инцидента.