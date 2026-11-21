На 3 декември в Бургас за първи път ще се проведе EuroBridge Business Forum Burgas 2026 – събитие, което ще обедини представители на Община Бургас, предприемачи и инвеститори от България, Европа и Азия за пряк диалог, насочен към развитието на бизнеса и създаването на нови възможности за сътрудничество.

Форумът ще се проведе в зала „Форос“ на Международния конгресен център – Бургас. Регистрацията на участниците започва в 9:30 часа.

Събитието ще създаде пространство за диалог между местната администрация, държавните институции и бизнеса, обмен на идеи и обсъждане на актуални въпроси, свързани с икономическата среда и инвестиционните перспективи в региона.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с данъчното облагане и митническите процедури, миграцията и условията за пребиваване и работа в България, възможностите за финансиране и инвестиции, строителството и регионалната инфраструктура, както и приложението на технологиите и изкуствения интелект в бизнеса.

Инициативата цели да насърчи взаимодействието между институциите и предприемаческата общност и да създаде условия за нови делови контакти, партньорства и инвестиционни проекти в Бургас и региона.

Сред поканените участници са представители на Община Бургас, Търговско-промишлената палата, Индустриалния парк, данъчните и митническите органи, банковия сектор, миграционните и трудовите институции, бизнес организации, както и представители на международната бизнес общност.

Работният език на форума е руски. Участието във форума е безплатно. Желаещите да присъстват могат да заявят участието си чрез попълване на анкетата за регистрация: https://eurobridge-burgasforum.manus.space/bg/register?ref=municipality