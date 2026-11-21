На 21 ноември 2026 г. в 05:26 часа в сеизмичната зона Вранча (Румъния) е регистрирано слабо земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер. То е било на дълбочина 140,0 км, съобщиха от Националният институт за изследвания и развитие в областта на физиката на Земята.

Трусът е възникнал в близост до следните градове: на 34,3 км западно от Фокшани, 69,5 км северно от Бузъу, 76,2 км източно от Сфънту Георге, 87,2 км югозападно от Бърлад, 89,1 км южно от Бакъу и 90,5 км източно от Брашов.

В сряда, в 02:48 ч. (румънско местно време), в района на Вранча беше регистрирано земетресение с магнитуд 5,7 на дълбочина 120,8 км. През същия ден са отчетени още два труса с магнитуд съответно 2 и 3,1.

На 31 август в района на Вранча са регистрирани 5 земетресения с магнитуд между 3,4 и 2. На 1 септември са отчетени още два труса с магнитуд 3,3 и 3. На 6 септември е регистрирано земетресение с магнитуд 4,1, а на 19 октомври - трус с магнитуд 4,8.