В следващите три августовски вечери сцената във вътрешния двор на Експозиционен център „Флора“ в Бургас ще бъде „завладяна“ от класни джаз изпълнения в рамките на втория етап от фестивала „Джаз в Бургас“.
Програмата започва тази вечер, 13 август, от 20:00 ч. с балканския фюжън проект „Танос Ставридис Квартет“. Гръцкият акордеонист и композитор преплита традиционни балкански ритми, латино елементи и класическа хармония с джаз импровизации.
Вечерта ще продължи с още един квартет - „Димитър Карамфилов Квартет“. Един от най-утвърдените български контрабасисти и композитори ще представи своя авторски проект, в компанията на Петър Момчев (саксофон), Константин Костов (пиано) и Атанас Попов (барабани).
Програма 13 - 15 август:
13.08. (четвъртък) - 20.00 ч.
ТАНОС СТАВРИДИС КВАРТЕТ - ГЪРЦИЯ
Танос Ставридис - акордеон
Мариос Маркис - китара
Джанис Каракалпакидис - бас
Кристос Тасиос - барабани
ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ - КВАРТЕТ
Петър Момчев - саксофон
Константин Костов - пиано
Димитър Карамфилов - бас
Атанас Попов - барабани
14.08. (петък) - 20.00 ч.
КАЛИНА АНДРЕЕВА БЕНД
Нели Андреева - вокал
Йоана Андреева - вокал
Георги Стойчев - китара, тамбура
Стефан Славчев - кларинет, пиано
Мартин Владимиров - гъдулка
Калина Андреева - бас, вокал
Теодор Тошков - барабани
SANIX BAND - ЯПОНИЯ/ БЪЛГАРИЯ
Юичи Ишикава - китара
Мисато Кюбо - тромпет
Йоко Комори - пиано
Томотака Секия - бас
Емил Тасев - барабани
Надя Тончева - гост вокал
15.08. (събота) - 20.00 ч.
ALL STAR BIG BAND
С музиката на Христо Йоцов
Билети: Каса „Часовника“, Експо център „Флора“ и в мрежата на „Евентим“.
0 Коментара