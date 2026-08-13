В следващите три августовски вечери сцената във вътрешния двор на Експозиционен център „Флора“ в Бургас ще бъде „завладяна“ от класни джаз изпълнения в рамките на втория етап от фестивала „Джаз в Бургас“.

Програмата започва тази вечер, 13 август, от 20:00 ч. с балканския фюжън проект „Танос Ставридис Квартет“. Гръцкият акордеонист и композитор преплита традиционни балкански ритми, латино елементи и класическа хармония с джаз импровизации.

Вечерта ще продължи с още един квартет - „Димитър Карамфилов Квартет“. Един от най-утвърдените български контрабасисти и композитори ще представи своя авторски проект, в компанията на Петър Момчев (саксофон), Константин Костов (пиано) и Атанас Попов (барабани).



Програма 13 - 15 август:

13.08. (четвъртък) - 20.00 ч.

ТАНОС СТАВРИДИС КВАРТЕТ - ГЪРЦИЯ

Танос Ставридис - акордеон

Мариос Маркис - китара

Джанис Каракалпакидис - бас

Кристос Тасиос - барабани

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ - КВАРТЕТ

Петър Момчев - саксофон

Константин Костов - пиано

Димитър Карамфилов - бас

Атанас Попов - барабани

14.08. (петък) - 20.00 ч.

КАЛИНА АНДРЕЕВА БЕНД

Нели Андреева - вокал

Йоана Андреева - вокал

Георги Стойчев - китара, тамбура

Стефан Славчев - кларинет, пиано

Мартин Владимиров - гъдулка

Калина Андреева - бас, вокал

Теодор Тошков - барабани

SANIX BAND - ЯПОНИЯ/ БЪЛГАРИЯ

Юичи Ишикава - китара

Мисато Кюбо - тромпет

Йоко Комори - пиано

Томотака Секия - бас

Емил Тасев - барабани

Надя Тончева - гост вокал

15.08. (събота) - 20.00 ч.

ALL STAR BIG BAND

С музиката на Христо Йоцов

Билети: Каса „Часовника“, Експо център „Флора“ и в мрежата на „Евентим“.