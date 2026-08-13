21-годишен криминално проявен мъж от Сливен е задържан след серия от три взломни кражби от заведения за бързо хранене в Бургас. До ареста му се стигнало след действия на служители от отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас и Второ Районно управление – Бургас.

Мъжът е установен като извършител на три идентични кражби, осъществени на 11 август. От заведение за бързо хранене на ул. „Одрин“, стопанисвано от 53-годишна бургазлийка, са отнети водоструйка, макара с около 20 метра маркуч, контактен ключ за товарен автомобил и велосипед. Общата стойност на вещите е около 900 евро.

При другите две кражби, извършени от заведения на ул. „Янко Комитов“, са отнети парични суми. От обект, стопанисван от 61-годишна бургазлийка, липсвали около 400 евро, а от второто заведение, стопанисвано от 52-годишен бургазлия, били отнети 380 евро.

След задържането си мъжът направил пълни самопризнания. Той е привлечен като обвиняем, а с постановление на прокуратурата му е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Част от откраднатите вещи са открити и иззети. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление – Бургас.