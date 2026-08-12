21-годишен български гражданин е бил застрелян смъртоносно в Кутро, в южната италианска област Калабрия. Младият мъж е бил прострелян, след като отворил вратата на дома си на нападателя.

След стрелбата извършителят избягал от мястото.

Малко по-късно карабинерите задържали 28-годишен мъж от същия град в провинция Кротоне.

Българският гражданин е живеел от дълго време в Кутро и бил добре познат сред местните жители. Работел като сервитьор.

Към момента разследващите не съобщават подробности за мотива за престъплението. Според първоначалната информация убийството може да е свързано с лични или любовни отношения.

Задържаният 28-годишен мъж е отказал да даде показания.





Разследването се води от карабинерите в Кротоне под ръководството на прокурора Матео Стачини.