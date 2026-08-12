21-годишен български гражданин е бил застрелян смъртоносно в Кутро, в южната италианска област Калабрия. Младият мъж е бил прострелян, след като отворил вратата на дома си на нападателя.
След стрелбата извършителят избягал от мястото.
Малко по-късно карабинерите задържали 28-годишен мъж от същия град в провинция Кротоне.
Българският гражданин е живеел от дълго време в Кутро и бил добре познат сред местните жители. Работел като сервитьор.
Към момента разследващите не съобщават подробности за мотива за престъплението. Според първоначалната информация убийството може да е свързано с лични или любовни отношения.
Задържаният 28-годишен мъж е отказал да даде показания.
Разследването се води от карабинерите в Кротоне под ръководството на прокурора Матео Стачини.
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