След решението на президента Илияна Йотова да обнародва Бюджет 2026 и да не наложи вето, от "Продължаваме промяната" излязоха с коментар.

“Преди малко разбрахме, че г-жа Йотова няма да наложи вето на Закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до пресслужба на българското правителство и г-жа Йотова до говорител на г-н Радев”, каза лидерът на ПП Асен Василев.

Бившият финансов министър отново подчерта, че в бюджета се съдържат противоконституционни разпоредби.

“Ние, както и други парламентарни групи ще подадат жалба до КС и сме сигурни, че КС ще спре тези разпоредби, за да не навредят на българските семейства, да не наранят българските фирми”, категоричен е Василев.

Според него основният проблем, който има бюджетът е, че има 3 милиарда евро, но не за стари разходи, а за непрозрачно харчене от Министерски съвет. “Над един милиард за общините ще бъде харчени по усмотрението на един човек. Цената ще платим всички ние”, предупреди Василев.

“Виждаме поведение, което прави нещата по-зле. Повече пари, похарчени по-непрозрачно. Това правителство е вредно за България”, добави депутатът и каза още, че ПП не съжалява. че са успели да свалят кабинета “Желязков”.