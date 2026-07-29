Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември.

Вече са ясни двама кандидат-президенти за изборите през есента - настоящият президент Илияна Йотова и бившият министър на отбраната и дипломат Николай Ненчев.

"Йотова има предимство по няколко причини. Данните дотук показват, че може да се надява на много сериозна преднина още на старта. Тя влиза в президентска роля - личният ѝ рейтинг е съпоставим с този от последните месеци на Румен Радев като президент, който беше доста висок", заяви Първан Симеонов от социологическа агенция "Мяра" в "България сутрин".

Първан Симеонов каза още, че в следващите седмици ще влезем в предизборна кампания.

"Трудно ми се вижда да не се стигне до балотаж. Трябва да гласуват много хора, а ме съмнява. Президентските избори не предизвикват толкова голям интерес, колкото парламентарните", допълни Симеонов за Bulgaria ON AIR.

По думите му ще трябва по-внимателно търсене на вицепрезидент.

"Всичко може да бъде атака. Да бъдат изрязани думи от контекст е редовна практика в политиката ни. Слабо ми се вярва, че проф. Даниел Вълчев би участват във вот, без ясна перспектива или стабилна политическа подкрепа. Ще даде сражение, но по-скоро търси победа, а без политическа подкрепа ще е трудна. Не виждам политическа логика "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да се съюзят с ГЕРБ."

Според социолога, ГЕРБ ще търсят хитър начин да не изглежда, че са изгубили и не могат да издигнат кандидат, но не са изключени изненади.

"Ако се окажат трети на тези избори, това ще е нова фаза за ГЕРБ. В България се формираха два полюса - "Прогресивна България" и ПП и ДБ. Естествено се случи прогнозата Илияна Йотова срещу Андрей Гюров. Това е интуитивната двойка, която се очертава, въпросът е къде са ГЕРБ в ситуацията. Мачът въобще не е решен, има 3 месеца. Данните от екзитпол влияят на мненията. Хубаво е течът да се намалява, до поне 3-4 следобед няма достатъчно данни за натрупване за екзитпол", каза още Симеонов.