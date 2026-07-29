Народното събрание запазва лятната си ваканция, но тя ще бъде съкратена, като депутатите ще имат само три заседания по-малко от обичайното. Проект на решение в тази посока вече е внесен от шестте парламентарни групи.

В началото на мандата управляващите от „Прогресивна България" многократно заявяваха намерение да отменят ваканцията изцяло и да заседават през целия август. По правилник депутатите разполагат с един месец лятна почивка, от 1 до 31 август.

Според новото решение обаче официалната ваканция ще е от 5 до 25 август, което на календар изглежда като 11 дни, но реално означава само три пленарни заседания, тъй като 1 август се пада събота, а първото заседание за месеца се пада на сряда, 5-и.

Председателят на парламентарната група Петър Витанов коментира по-рано пред bTV, че управляващите нямат намерение да почиват, докато не бъде изпълнена спешна поредица от мерки, най-вече свързани с бюджета, и че решението няма да бъде особено добре прието от близките на депутатите.

Последната важна точка преди ваканцията е второто четене на Изборния кодекс, което се очаква да влезе извънредно в дневния ред. В петък депутатите ще приемат единствено проекта на решение за съкратената почивка и ще проведат кратък парламентарен контрол.