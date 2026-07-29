В изявление президентът Илияна Йотова съобщи, че няма да наложи вето и обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 година.

Бюджетът се обнародва с указ на президента в официалния вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване.

“Обнародвам бюджета за 2026 година. Не може повече да се допуска институционална и финансова несигурност. Вето ще постави под още по-голям риск финансите на държавата”, каза държавният глава.

Според Йотова работата на всички институции трябва да бъде насочена към Бюджет 2027.

“С връщането на бюджета за тази година още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, образование и здравеопазване За мен бюджетът не е начин за политиканстване, избори и личностно противоборство. Не е начин за самоцелно вето”, каза още Йотова.

От ПП вече обявиха, че ако не се стигне до вето, ще сезират Конституционния съд. Те вече събраха над 26 000 подписа с този призив нещо. Подобно намерение вече беше изявено и от ГЕРБ-СДС.

“Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит, както и с измененията и допълненията на действащи закони чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета“, каза президентът и добави, че измененията в законите трябва да се случват след самостоятелно разглеждане, обществено обсъждане и задължителна оценка на риска.

По време на изявлението си Йотова каза, че в президентството са постъпили 69 становища на партии, синдикати и граждански организации. В четири от тях са предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане.

Финансова дисциплина

“Принципно подкрепям изразените искания за по-голяма финансова дисциплина, по-отговорно управление на публичните средства”, подчерта Йотова и добави:

“Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища от експерти и конституционалисти, не намират основание за това”.

“В настоящия момент общественият интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата”, категорична е Йотова.

Президентът напомни, че 7 месеца България работи в условия на два пъти удължаван бюджет, при това вече е приела еврото, а на 10 юли Съветът на ЕС откри процедура по прекомерен дефицит. Йотова добави, че препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване през следващите 3 г. "Над 3 млрд. евро не са разплатени.

“Около 1 млрд. няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово са прибрани. В тези 3 млрд. се включват задължения, поети в предишни години, но неразплатени до момента - от парите на общините до сключване дори на извънсъдебни споразумения с фирми и компании, с неполучени пари за вече изработено. По този въпрос очаквам министерства, агенции и общини да допълнят картината. Сега обаче настъпи моментът за плащане на старите сметки", каза Йотова.

Мотивите за вето

"Въпреки забележките по някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в ЕС, която работи в тези финансови условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година”, подчерта държавният глава.

Йотова добави, че много повече от негативните становища са призивите час по-скоро този частичен бюджет да влезе в сила, защото никой не може да направи собствените си бюджети и остатъчно планиране. “Блокира се дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование”, предупреди президентът.

"Някои от най-оспорваните предложения са оставени за следващата година, надявам се, че ще претърпят още по-прецизен анализ и най-вече обществено обсъждане и с ясна оценка за риска от тяхното приемане", каза още тя.

Йотова настоя, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027 г., в който "трябва да се извършат дългоочаквани реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват, синхронизиране на собственото ни законодателство и най-вече гарантиране на финансовата сигурност на българските граждани и предпоставки за икономическото развитие на страната".

Йотова посочи, че за нея бюджетът не е начин на употреба за политиканстване, избори, печелене на дивиденти или самоцелно вето. И обеща до 2 дни аргументираната й позиция по въпроса да бъде качена на сайта на президентството.