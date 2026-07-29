Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия" в Бургас може да започне работа още след десет дни, като ще стартира първо с профилактични прегледи, отворени за всички деца от региона. Това заяви директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков. „Този проект категорично доказва, че когато има необходимост и ясна визия как могат да се случат нещата, и целта е абсолютно, категорично поставена, изпълнението може да се случи.", каза той.

Спешното отделение на болницата ще разполага с две специално оборудвани линейки, за които вече е обявена обществена поръчка. По думите на д-р Здравков автомобилите ще бъдат пригодени да реагират при различни спешни ситуации, включително при нужда от транспортиране и оказване на помощ на бременни жени и родилки.

Директорът потвърди, че лечебното заведение е готово да започне работа и остава единствено сключването на договор за финансиране с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след като кметът на Бургас Димитър Николов вече обяви, че болницата има разрешение за осъществяване на лечебна дейност. „Реалният прием на пациенти ще започне веднага след подписването на договора", каза д-р Здравков и добави: „Няма фиксирани срокове, но съм обнадежден, че предвид нашата абсолютна готовност колегите от касата също няма да се бавят и това ще стане съвсем скоро - в рамките на активния летен туристически сезон."

Тъй като болницата има 26 отделни структури, инспекторите на Здравната каса ще следят, освен по документи, да проверят всичко на място в самата болница дали е изрядно. "Периодът не е строго фиксиран, различен е за различните дейности, но така или иначе администрацията вече е ангажирана с изпращането на документите", поясни д-р Здравков.

На въпрос дали всички 26 структури ще заработят едновременно, той отговори: „Имаме тази готовност. Винаги се започва с гръбнака – това са най-тежките структури, с най-силните екипи. В случая това са педиатрия с профилните специалности, детска хирургия, детска анестезиология и реанимация, и спешното отделение."

„Всички ще могат да се запознаят с нашите специалисти, с функциите, които ще изпълнява болницата, и най-важното – ще може да бъде адекватно скринирано здравето на нашите пациенти", посочи директорът. От утре се очаква да започне записването за профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работи болницата, а кампанията ще продължи достатъчно дълго, за да могат максимален брой родители да заведат децата си на преглед.

Директорът подчерта, че подборът на педиатрични специалисти в системата на здравеопазването е изключително труден, тенденция, валидна за цялата страна. „Ние, и специално аз като ръководител, имахме голямото предимство, че болницата отговаря на световните европейски стандарти, и много от колегите именно по тази причина пожелаха да бъдат част от екипа", заяви д-р Здравков. Паралелно с това продължава и кадровото обезпечаване – по думите му ежедневно се назначават служители на различни позиции, а интерес има не само от специалисти от региона, но и от цялата страна.

По отношение на числеността на персонала, д-р Здравков посочи: „За щастие постоянно има хора, които желаят да се присъединят към екипа. Екипът, така според мен, в скоро време ще наброи 200 души. Само за сравнение ще кажа, че Столичната педиатрия е разполагала със същия по големина състав."

Медицинската апаратура в лечебното заведение вече е инсталирана, а в момента тече обучение на екипите за работа с нея. Обучението умишлено е било отложено във времето, за да се проведе след назначаването на основния състав и получаването на разрешението за лечебна дейност, тъй като е обвързано с гаранционните срокове на оборудването.

Що се отнася до старта на хоспитализациите, прогнозата на директора остава оптимистична: „Честно да ви кажа, в рамките на до 10 дни. Така или иначе екипите и апаратурната осигуреност са абсолютно на линия. Много се надявам до 10 дни, примерно, да имаме сключен договор и да стартираме и с хоспитализация на тези пациенти, които имат нужда."

Общият леглови фонд на болницата възлиза на 145 легла, предназначени за хоспитализация на деца, като интензивните легла са обособени в отделна структура и включват реанимационни легла за деца, както и реанимационни и постреанимационни легла за новородени.