Държа в ръцете си нещо безценно! Разрешителното за дейност на Детска болница „Света Анастасия“ – Бургас!"- Това написа днес в личния си профил в социалната мрежа Facebook кметът на Бургас Димитър Николов. И с нескрито вълнение, публикува снимка с документа пред сградата на новото лечебно заведение. Датата - 29 юли 2026 г., Николов определи като един от най-щастливите в живота си.

Така на практика, болницата вече официално е одобрена да функционира като лечебно заведение и да приема пациенти.

Получаването на разрешителното бележи ключов момент за старта на първата специализирана детска болница в региона и поставя финалната точка на дългогодишни усилия за изграждането на модерно лечебно заведение за качествена медицинска грижа за децата от Бургас и цяла Югоизточна България. Проектът се нарежда сред най-мащабните инвестиции в детското здравеопазване у нас през последните години.

Детска болница „Света Анастасия" ще разполага с 142 болнични легла, разпределени в общо 26 отделения, клиники и лаборатории. Сред основните медицински специалности, които ще бъдат обединени под общ покрив, са обща педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология, нефрология, детска неврология, пулмология, хематология и онкохематология, лицево-челюстна хирургия, алергология, офталмология, УНГ, инфекциозно отделение и рехабилитация, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.