Вечната класика идва в Бургас от сърцето на Южна Италия с една от най-знаковите музикални институции - Филхармоничният оркестър „Джузепе Верди" от Салерно. Концертът, истинско събитие и привилегия за българската публика, е част от голямото турне на ансамбъла в страната ни. В Бургас той ще се проведе на 10 август. Вечер, надхвърляща далеч обикновената музикална изява - разказ за духовното богатство на една културата, преминала през изпитания и възраждане.



Особен акцент в турнето е присъствието на виртуоза на диригентската палка - маестро Гуидо Манкузи. Световнопризнатият диригент и композитор има дълбока емоционална връзка с България. В своята кариера той е имал честта да дирижира незабравимата Гена Димитрова по време на нейните знакови изяви в Салерно. "Вашата публика разбира тази музика не само интелектуално, а емоционално. Отвъд нотите стои човечността. Верди говори за любов, свобода, достойнство и саможертва. Това не са стари сюжети, това сме ние", казва маестро Манкузи.

Програмата на вечерта ще пренесе публиката през най-разпознаваемите творби на Верди – увертюри и откъси от „Травиата", „Риголето", „Аида" и „Набуко". Повече от век след създаването си тези произведения продължават да говорят на съвременния слушател все така директно, защото темите им – любов, свобода, чест, жертвоготовност и борба за справедливост – остават неподвластни на времето.

Зад турнето обаче стои и една по-голяма история - на Театър „Джузепе Верди" в Салерно, символ на културната идентичност на цяла Кампания. Построен през 1872 г. по образеца на неаполитанския „Сан Карло", театърът носил гласа на региона, докато опустошителното земетресение в Ирпиния през 1980 г. не го заглушава за близо 14 години. Жителите на Салерно говорят тогава символично за загубен глас на града.

Възраждането идва през 1994 г., когато след мащабна реставрация сградата отваря врати наново с концерт на ансамбъла „I Solisti Veneti", запазвайки автентичната дървена конструкция и историческите фрески – истинско свидетелство за архитектурното наследство на XIX век. Три години по-късно, през януари 1997 г., театърът отваря нова страница с постановката на „Фалстаф" под режисурата на Янош Ач и с легендарния баритон Роландо Панерай в главната роля – момент, в който се ражда и постоянният Филхармоничен оркестър „Джузепе Верди".

През 2007 г. назначаването на маестро Даниел Орен за артистичен директор дава на институцията международен полет. Оркестърът започва да гастролира по света, участвайки в престижни събития като Ravello Festival, изгревните концерти над залива на Салерно, изявите в Кралския дворец в Казерта, както и концерти във Ватикана, Сената на Италия и на сцената на „Сан Карло" в Неапол.

През годините музикантите на оркестъра са свирили пред папа Йоан Павел II, шведската кралица и италианските президенти Карло Адзелио Чампи и Джорджо Наполитано. На сцената в Салерно са стъпвали имена като Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Катя Ричарели, Диана Дамрау, Виторио Григоло и Соня Йончева, както и сопраното Мария Агреста, ученичка на великата Райна Кабаиванска.

Особено значима остава връзката между театъра и българската вокална школа. Сред най-ярките имена в тази история е Гена Димитрова, чиито изяви в Салерно между 1998 и 1999 г., включително гала спектакълът с Никола Мартинучи на 1 февруари 1999 г., остават запечатани в паметта на театъра. Нейните интерпретации на Абигайл, Турандот и Лейди Макбет и до днес се помнят с трепет от италианската публика.