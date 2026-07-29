Най-малко 238 051 българи ще имат по-малък платен годишен отпуск от следващата година заради промените в изчисляването на трудовия стаж. Това са хората, които ще бъдат засегнати от новия начин на зачитане на стажа, защото работят на 4, 5, 6 или 7 часа. За други 66 219 българи промените няма да доведат до последствия, тъй като при тях и в момента непълното работно време води до по-малко отпуск и по-малки добавки за клас – това са хората, които работят на 1, 2 или 3 часа. Това показват изчисления на "Сега" по справка за работещите на трудов договор с с непълно работно време, предоставена от НАП.

Според данните, селектирани от подадените декларации за май, 304 270 българи работят на непълно работно време – под законоустановата продължителност на работния ден от 8 часа. За правото им на отпуск, добавка за клас и обезщетения при пенсиониране обаче досега имаше значение дали непълното им работно време е поне 4 часа на ден или е по-малко.

Трудовият стаж, според действащите разпоредби на Кодекса на труда, се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов стаж се признава времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време. С други думи, работа на 4 или повече часа сега се брои за един ден трудов стаж. Работа под 4 часа обаче се зачита пропорционално. Това несъответствие в правата е една от причините да се направи промяната, с която трудовият стаж вече ще се изчислява в часове, а правата от него ще се определят пропорционално.

От тези текстове произтичат и различни права. Така хората, които работят на най-малко четири часа, получават пълни права по Кодекса на труда – 20 дни платен годишен отпуск, добавка клас за всяка година, обезщетения за пенсиониране и т.н. Те на практика са равни на хората с пълно работно време. Различен е режимът при хората, които работят под 4 час – те и сега имат по-малък платен отпуск, тъй като правото на платен годишен отпуск се изчислява пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, а те нямат половин работен ден, който да се брои за цял.

С промените в Кодекса на труда, които се правят през бюджет 2026, всички работещи на непълно работно време се изравняват по права, а трудовият стаж започва да се отчита не само по дни, месеци и години, а и по часове. Отпада текстът, който позволяваше за един ден да се зачита половин работно време. Новият текст гласи, че за един ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е изработил пълното законоустановено за него работно време за деня. Когато работникът или служителят работи при непълно работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално на законоустановеното му работно време. Оттам следва и пропорционално намаляване на платения годишен отпуск, по-бавно натрупване на добавката за клас и заплатите, които се дължат като обезщетение при пенсиониране.

Промяната влиза в сила от 1 септември, а трудовият стаж, натрупан дотогава, ще се зачита по стария начин. В мотивите управляващите посочват, че така няма да се стигне до отнемане на права. Всъщност ще стане точно обратното – на практика законовите промени ще намалят отпуска и добавката за прослужено време и стаж още тази година. В много случаи непълното работно време е начин да се намаляват осигуровки, а част от служителите дори не подозират, че ги осигуряват на 2 или 3 часа, тъй като в действителност работят по 8 часа на ден. С непълно работно време обаче са и хора с увреждания; хора, които се грижат за близки – деца или възрастни, и др. Те също ще бъдат наказани от промените.

При дебатите по бюджета имаше много критики, че такава ключова промяна, колкото и да е правилна, се прави през преходни и заключителни разпоредби на бюджета, а не в отделен законопроект, който да измине цялата процедура на общественото обсъждане. Това е и част от аргументите да се иска вето от президента Йотова.

В същото време и сега в Кодекса на труда има текст, който позволява договорите с непълно работно време да се приравнят на пълно, ако служителят работи повече. Според този текст, съществуващ от 2012 г., трудов договор, сключен за част от законоустановеното работно време, се смята за сключен за работа при нормална продължителност на работното време в случаите, когато от контролните органи бъде установено, че работникът или служителят по този договор полага труд извън установеното за него работно време, без да са налице условия за полагане на извънреден труд в случаите, допустими от закона.

Какво зависи от трудовия стаж

– платеният годишен отпуск;

– платеният годишен отпуск при постъпване на първа работа, който се полага след 4 месеца трудов стаж;

– допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, по-известна като "клас";

– обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране, т.е. колко заплати ще получи човек.

Какво не зависи от трудовия стаж

– пенсиите, защото те са обвързани с осигурителния стаж. Осигурителният стаж винаги се е изчислявал по часове;

– обезщетенията за безработица, болничните, майчинството и всички други плащания по Кодекса за социално осигуряване.