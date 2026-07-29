





ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 2414/29.07.2026 г.

На основание чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, чл. 23, ал. 1 и чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет — Бургас, във връзка с Решение на Общински съвет — Бургас, прието по т. 17 от дневния ред на проведеното на 28.05.2026 г. заседание, Протокол № 38 и Заповед № 2362/24.07.2026 г. на кмета на Община Бургас,

като взех предвид, че със Заповед № 2362/24.07.2026 г. е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене, обособени в пет лота, както и че с посочената заповед е утвърдена документация за участие, включваща заявление за участие, декларации, декларация за оглед на имота, проект на договор за наем, наддавателно предложение и заповед за откриване на тръжната процедура, и като съобразих необходимостта от преразглеждане на условията за отдаване под наем на помещение с площ 120 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на ПГРЕ „Раковски“ и ППМГ „Никола Обрешков“ в гр. Бургас, представляващо училищен павилион за закуски, включено като т. 4.3 от ЛОТ 4,

З А П О В Я Д В А М:

I. ОТТЕГЛЯМ ЧАСТИЧНО Заповед № 2362/24.07.2026 г. на кмета на Община Бургас за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене, в частта по т. 4.3. от ЛОТ 4, а именно:

Помещение с площ 120 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на ПГРЕ „Раковски“ и ППМГ „Никола Обрешков“ в гр. Бургас, представляващо училищен павилион за закуски, при граници: изток — стълбище и коридор; запад — външен зид; север — външен зид; юг — складови помещения, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 377,66 евро /триста седемдесет и седем евро и шестдесет и шест евроцента/ / 738,64 лева /седемстотин тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/, без ДДС.

II. ЗАЛИЧАВАМ обекта по т. I от предмета на откритата със Заповед № 2362/ 24.07.2026 г. тръжна процедура и от предмета на ЛОТ 4.

III. ОПРЕДЕЛЯМ, че след частичното оттегляне по т. I, ЛОТ 4 включва само следните обекти:

1. Помещение с площ 431,41 кв. м, находящо се на първи етаж в сградата на СУ „Петко Росен“ в гр. Бургас, при граници: изток — външен зид; запад — коридор; север — външен зид; юг — външен зид, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1091,04 евро /хиляда и деветдесет и едно евро и четири евроцента/ / 2133,89 лева /две хиляди сто тридесет и три лева и осемдесет и девет стотинки/, без ДДС. Помещението се обособява като кухня-майка.

2. Помещение с площ 320 кв. м, находящо се в сутерена в сградата на ОУ „Найден Геров“, ж.к. „Меден рудник“, ул. „Въстаническа“ № 38, гр. Бургас, при граници: североизток — външен зид към ул. „П. Войвода“; северозапад — вътрешен зид; югоизток — вътрешен зид; югозапад — външен зид към двор, подходящо за разливочна, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 809,28 евро /осемстотин и девет евро и двадесет и осем евроцента/ / 1582,81 лева /хиляда петстотин осемдесет и два лева и осемдесет и една стотинки/, без ДДС.

IV. ИЗМЕНЯМ частта от Заповед № 2362/24.07.2026 г., касаеща общата начална тръжна месечна наемна цена и стъпката за наддаване за ЛОТ 4, както следва:

Вместо текста:

„Общата начална тръжна месечна наемна цена на ЛОТ 4 е в размер на 2277,98 евро /две хиляди двеста седемдесет и седем евро и деветдесет и осем евроцента/ / 4455,34 лева /четири хиляди четиристотин петдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/, без ДДС и стъпка за наддаване — 227,80 евро /двеста двадесет и седем евро и осемдесет евроцента/, без ДДС / 445,53 лева /четиристотин четиридесет и пет лева и петдесет и три ст./, без ДДС.“

Да се чете:

„Общата начална тръжна месечна наемна цена на ЛОТ 4 е в размер на 1900,32 евро (хиляда и деветстотин евро и тридесет и два евроцента) / 3716,70 лева (три хиляди седемстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки), без ДДС, и стъпка за наддаване — 190,03 евро (сто и деветдесет евро и три евроцента) / 371,67 лева (триста седемдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС.“

V. ИЗМЕНЯМ частта от Заповед № 2362/24.07.2026 г., с която е определен депозитът за участие в тръжната процедура за ЛОТ 4, както следва:

Вместо текста:

„За ЛОТ 4 в размер на 6833,94 евро (шест хиляди осемстотин тридесет и три евро и деветдесет и четири евроцента) / 13366,02 лева (тринадесет хиляди триста шестдесет и шест лева и две стотинки)“

Да се чете:

„За ЛОТ 4 в размер на 5700,96 евро (пет хиляди и седемстотин евро и деветдесет и шест евроцента) / 11150,11 лева (единадесет хиляди сто и петдесет лева и единадесет стотинки).“

VI. УТВЪРЖДАВАМ актуализирана тръжна документация за участие в публичния търг с тайно наддаване, открит със Заповед № 2362/24.07.2026 г., в частта относно ЛОТ 4, като в същата се отразяват:

1. частичното оттегляне на т. 4.3 от ЛОТ 4;

2. заличаването на помещението с площ 120 кв. м, находящо се на първи етаж в сградата на ПГРЕ „Раковски“ и ППМГ „Никола Обрешков“ в гр. Бургас, представляващо училищен павилион за закуски;

3. коригираната обща начална тръжна месечна наемна цена за ЛОТ 4;

4. коригираната стъпка за наддаване за ЛОТ 4;

5. коригираният депозит за участие за ЛОТ 4;

6. актуализираният предмет на бъдещия договор за наем за ЛОТ 4.

VII. УКАЗВАМ всички приложения към тръжната документация, включително:

1. Приложение № 1 — Заявление за участие;

2. Приложение № 4 — Декларация за оглед на имота;

3. Приложение № 5 — Проект на договор за наем;

4. Приложение № 6 — Наддавателно предложение;

Всички указания, таблици, приложения, образци и текстове, съдържащи описание на обектите, начални тръжни цени, депозит, стъпка за наддаване или предмет на договора за ЛОТ 4, да се приведат в съответствие с настоящата заповед, като от тях се заличи помещението по т. 4.3 от ЛОТ 4 и се посочат актуализираните параметри на ЛОТ 4.

VIII. УКАЗВАМ в проекта на договор за наем — Приложение № 5 да се извършат следните корекции:

от предмета на договора за ЛОТ 4 да се заличи помещението по т. 4.3;

2. като предмет на договора за ЛОТ 4 да останат само обектите по т. III от

настоящата заповед;

3. месечната наемна цена по договора да се формира съобразно постигнатата тръжна цена за актуализирания ЛОТ 4, без включване на оттегления обект;

4. клаузите относно предаване и приемане на имотите, ползване, поддръжка, отговорност, достъп и прекратяване да се прилагат само за останалите два обекта от ЛОТ 4.

IX. УКАЗВАМ в наддавателното предложение — Приложение № 6 за ЛОТ 4 да бъдат посочени следните актуализирани параметри:

1. обща начална тръжна месечна наемна цена: 1900,32 евро / 3716,70 лева, без ДДС;

2. стъпка за наддаване: 190,03 евро / 371,67 лева, без ДДС;

3. депозит за участие: 5700,96 евро / 11150,11 лева;

4. предмет на ЛОТ 4 - само обектите по т. III от настоящата заповед.

X. УКАЗВАМ на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас:

1. да отрази настоящата заповед в утвърдената тръжна документация;

2. да осигури изготвянето на актуализирана тръжна документация за ЛОТ 4;

3. да заличи от документацията за участие всички текстове, приложения и образци в частта, в която се отнасят до обекта по т. I от настоящата заповед;

4. да осигури предоставянето на актуализираната документация на лицата, закупили документация за участие в процедурата;

5. да осигури публикуването/обявяването на актуализираната информация по реда, по който е обявена Заповед № 2362/24.07.2026 г.;

6. при внесен депозит за ЛОТ 4 в първоначално определения размер, да предприеме действия за възстановяване на разликата над дължимия депозит след писмено заявление от съответния кандидат и проверка за действително постъпило плащане.

XI. УКАЗВАМ на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти да съобрази провеждането на търга за ЛОТ 4 с настоящата заповед и с актуализираната тръжна документация.

XII. В останалата част Заповед № 2362/24.07.2026 г. остава непроменена.

XIII. Настоящата заповед да се публикува по реда, по който е обявена Заповед № 2362/24.07.2026 г., включително на електронните страници на Община Бургас и Общински съвет - Бургас, в местните средства за масово осведомяване и на информационното табло в сградата на Община Бургас откъм ул. „Александровска“.

XIV. Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти - за сведение и изпълнение.

XV. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас





