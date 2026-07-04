Евродепутатът Илия Лазаров и досегашен главен секретар на СДС, беше избран за председател на партията по време на Националната отчетно-изборна конференция.

За заместник-председатели конференцията на Съюза на демократичните сили избра досегашния председател Румен Христов, председателя на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и председателя на СДС-Варна Янко Станев. За главен секретар беше избрана Миглена Горанова.

В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия.

Националната конференция прие политическа декларация, в която пише, че "Съюзът на демократичните сили, първата демократична общност в България след края на комунизма, поставила страната на пътя към пълноправното членство в НАТО и Европейския съюз, извършила смяната на системата от комунизъм към пазарна икономика, приела като ценностна основа на обществото свободата във всичките ѝ измерения, определя като най-важна политическа задача спечелването на президентските избори от демократичната общност".

Няма демократична общност, в която СДС не участва. Няма шанс за спечелването на президентските избори без съвместните усилия на всички политически сили в тази общност, включително ГЕРБ и СДС. Другото би било просто участие заради самото участие и победа за левицата. И това ще бъде поредното предателство към хората, които неотменно подкрепят и гласуват за ценностите на демокрацията, е посочено още в декларацията.