Съветът на ЕС прие нови правила, които променят начина, по който се произвеждат и бракуват автомобилите в Съюза – от фабричната линия до последния им ден на пътя. Реформата засяга два ключови елемента: какво се вгражда в новите автомобили и какво се случва със старите, когато вече не могат да бъдат използвани.

Рециклирани материали в новите автомобили



Производителите ще бъдат задължени постепенно да увеличават дела на рециклираните материали. Шест години след влизането в сила на правилата поне 15% от пластмасата в новите автомобили трябва да бъде рециклирана. Целта се повишава до 25% след още четири години.

Поне 20% от тази рециклирана пластмаса трябва да идва директно от излезли от употреба автомобили.

ЕС поставя и ново изискване още на етап проектиране – колите да се създават така, че материалите им да могат лесно да бъдат разглобявани, използвани повторно и рециклирани.



Край на „изчезналите автомобили“



Новите правила въвеждат по-строг контрол върху т.нар. „изчезнали превозни средства“ – коли, които официално са регистрирани, но реално са разглобени или незаконно изнесени.

След като едно превозно средство бъде обявено за отпадък, то задължително трябва да бъде предадено на лицензирана преработваща фирма. Забранява се повторната му продажба или износът му извън ЕС, ако е негодно за движение.

Целта е да се ограничат както нелегалният износ, така и загубата на ценни материали, които могат да бъдат използвани отново.



Производителите поемат отговорност за целия „живот“ на колата



Автомобилните компании вече ще носят разширена отговорност – не само за производството, но и за това какво се случва с превозните средства след края на употребата им.

Това включва безплатно обратно приемане и организирана преработка на старите автомобили.



Защо това е важно за ЕС



В ЕС всяка година се бракуват над 6 милиона автомобила. Липсата на ефективна система за събиране и рециклиране води до загуба на суровини и допълнително замърсяване.

Автомобилната индустрия остава един от най-големите консуматори на ресурси в Европа, но делът на рециклираните материали все още е ограничен.

Новите правила са част от по-широката стратегия за кръгова икономика – по-малко отпадъци, повече повторна употреба и по-малка зависимост от първични суровини.