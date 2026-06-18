Кметовете настояха за поетапна финансова децентрализация в рамките на управленския мандат до 2030 г. Те предлагат да започне съвместна подготовка за преотстъпване на 1/5 от данъка върху доходите на физическите лица с ясен модел, обективен изравнителен механизъм за малките общини и поетапно въвеждане до края на мандата. Това стана по време на националната среща на премиера Румен Радев и министри с местната и централната изпълнителна власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се провежда в НДК.



Кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов постави проблемите на местната власт. "Добре разбираме състоянието на публичните финанси и ограниченията пред държавния бюджет. Разбираме също, че държавата влиза в период на по-строга бюджетна дисциплина и отговорност. Предлагаме по-добър модел на управление чрез реална, поетапна финансова децентрализация, при която ресурсът е по-близо до хората, до проблемите и до решенията. Местните власти не могат да бъдат вечни просители при преговорите по бюджета. Не е нормално кметовете да стоят пред вратите на централната администрация, за да решат конкретен проблем на своите съграждани. Нужни са ясни ангажименти за реални промени, които да разширят собствената приходна база на общините, да повишат отговорността на местно ниво и да изсветлят редица сиви сектори. Част от данъците, които нашите граждани плащат, трябва да остават и да се инвестират там, където хората живеят", подчерта Панов.



Той настоя да се въведе нова отговорност за общините - да не се възлага без предвиден финансов ресурс. От НСОРБ искат до края на годината да има договорена рамка за етапите на децентрализацията, и от 2027 г. да започне прилагането на първите конкретни механизми, като те са готови с пакет от нужните законодателни промени.



Кметовете поискаха да бъде гарантиран финансов ресурс в държавния бюджет 2026 и 2027 за вече започнатите общински проекти, както и ясни правила и кратки срокове за договаряне, верификация и разплащане. Те отбелязаха, че общините носят отговорност за сградите, транспорта, подкрепата, връзката с бизнеса, но често имат ограничено влияние върху управлението и резултатите. Според местните управници, за да има по-добро качество, местната власт трябва да има по-силен глас и настояха за по-активно участие на общините в управлението на образователната мрежа и ресурсите за нейната поддръжка.

"Наводнения, пожари, бури, свлачища, безводие и аварии вече не са изключение, а реалност, с която общините се сблъскват все по-често. При всяка криза първият човек, към когото се обръщат гражданите, е кметът. Но той не може сам да реши проблем, който изисква национална координация, техника, достъп до данни и ясен ресурс", каза Панов и поиска държавна агенция за бедствията.

Той предложи създаване на пътна карта за съвместна работа чрез споразумение между НСОРБ и Министерския съвет за мандата и постоянен Съвет за координация на политиките за местно самоуправление и общинско развитие към МС.