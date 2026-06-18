За седемнадесета поредна година Поморие ще събере клубове за народни танци, почитатели и приятели на фолклорните традиции в рамките на фестивала „Хоро край поморийския бряг“. Събитието ще се проведе на 20 юни на площад „Св.св. Кирил и Методий“. Поморие ще посрещне представители на 25 клуба от близо и далеч.



А както традицията повелява, танците ще бъдат предшествани от дефиле на участниците по централната пешеходна зона в 16 часа и общо фестивално хоро.



На сцената тази година ще се представи група за традиционен фолклор „Тангра“ от село Попинци, община Панагюрище. Някои от представените хорá ще бъдат предмет на семинара на 21 юни, ръководен от проф. Николай Цветков и доц. Георги Гаров от катедра „Хореография“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

В очаквания цветен следобед ще бъдат изиграни атрактивни народни танци като: „Теньорусевата“, „Кукунеш“, „Четворка“ и други. Фестивалният характер и приятелският дух на ежегодния фестивал го превръщат в любимо и очаквано събитие за стотици хороигралци от цялата страна. И тази година, с помощта на организаторите – Община Поморие и Танцов клуб „Чайка“, Поморие ще стане гостоприемен домакин на повече от 700 участници.

ПРОГРАМА

20.06.2026 г. /събота/, пл. „Св.св. Кирил и Методий“

16.00 ч. – дефиле на участниците

16.20 ч. – откриване на фестивала

21.06.2026 г. /неделя/, залата на НЧ „Просвета 1888“

11.00 ч.– танцов семинар за ръководителите на групите с лектори проф. Николай Цветков и доц. д-р Георги Гаров

12.00 ч. – среща-разговор с ръководителите на участващите във форума групи