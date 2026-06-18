Да бъде изградена котешка градинка в района на блокове 73, 74, 75 в ж.к. „Лазур“, настояват бургазлии, които живеят в района. Това ще даде възможност те да се грижат контролирано за бездомните опашатковци, да ги катстрират по-лесно и да им оказват ветеринарна помощ, когато е необхоима. По този повод е внесена докладна записка от общински съветници от различни политически сили в местния парламент. Тя е изготвена в резултат на проведени срещи с местни жители и изразено от тях сериозно желание за намиране на устойчиво хуманно решение на проблема с популацията на безстопанствени котки в района.

„В района на тревните площи около бл. 75 от дълго време се наблюдава концентриране на бездомни котки, за които се полагат грижи от страна на живущи от блокове 73, 74, 75 и 76.

Те изразяват желание, включително и с предоставена подписка част от зеленообособеното пространство разположено между паркинг зоната и блок 75, да се облагороди, да изгради заграждение с ограничен достъп за котки, оборудвано с дървени къщички и хранилки. Същите заявяват (писмено) готовност да продължават да полагат изцяло за своя сметка грижи за котките и да поддържат в чист и спретнат вид новаа котешка зона.

В допълнение към подписката е внесено и придружително писмо, с което гражданите поемат писмен ангажимент изцяло да финансират и извършват регулярна кастрация, обезпаразитяване и ветеринарни грижи за животните“, се казва в докладната.

В нея се посочва още, че Бургас трайно следва практиката на редица европейски градове, която показва, че създаването на контролирани пространства за безстопанствени котки предствалява устойчив и хуманен подход, който:

- концентриране на грижите на едно място и подобряване на градската хигиена – храненето ще бъде локализирано само на едно място, което ще спре замърсяването на междублоковите пространства.

- хуманно регулиране на популацията – обособяване на контролирано пространство ще предотврати неконтрилируемото размножаане, по-лесно извършване на кастрация, обезпаразитяване и веренирано-медицински контрол.

- намаляване на замърсяването на междублоковите пространства;

- повишаване на безопасността на паркинга – котките често търсят убежище под автомобили, което крие риск от инциденти, повреди по превозните средства и нараняване на животните;

- ограничаване на конфликтите между гражданите.

- подобряване на общия вид на града.

Припомняме, че първата подобна градинка в Бургас беше изградена в ж.к. „Изгрев“ в края на 2023 година и се полагат сериозни грижи, както за поддържането й, така и за котките, които влизат в нея. Тя се превърна и в пример и стана повод за благородна „завист“ сред зоозащитниците в цялата страна.