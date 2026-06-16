15-години от смъртта на 12-годишната Валя, която загина при тежка катастрофа в Бургас, ще бъдат отбелязани утре с възспоменателна церемония. Събитието е от 12.00 часа, а в знак на почит към паметта на детенцето ще бъдат положени цветя на пешеходната пътека на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Македония“ в Бургас. В инициативата ще се включат близките на момиченцето, малчуганите от детска градина „Раковина“, кметът на Община Бургас Димитър Николов и директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Николай Ненков. А служители от сектор „Пътна полиция“ и възпитаници на детската градина ще раздават превантивни стикери с послания за безопасност на движението.

Организаторите посочват, че целта на акцията е да бъде отдадено почит към паметта на Валя и да се насочи общественото внимание към значението на пътната безопасност, особено за децата като най-уязвими участници в движението.