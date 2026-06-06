



Див екшън се разигра днес в движещ се в посока терминал "Славейков" автобус N 12, при който неадекватен мъж заплашил с нож кондукторката, взел портфейла й с оборотните пари и блъскайки по кабината на шофьора, поискал същия да се отклони от маршрута си. Нападателят позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници. Счупил преградата на водача и го наранил по пръстите и лакътя. Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и Второ Районно управление - Бургас, които задържали агресивния мъж. Установено е, че това е 44 годишен несебърлия, който е отведен в Центъра за психично здраве и настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство.