Край на безобразните обществени поръчки, категоричен беше премиерът Румен Радев, когато представи системата СИГМА, чрез която се осъществява обществен контрол върху публичните разходи на държавата.

Според ръководителя на катедра "Национална сигурност" във Великотърновския университет Цвета Маркова това е стъпка в правилната посока.

“Представлява качествено нов подход към обществените поръчки. Трябва да се надгражда в детайли. Цялата държава би могла да осъществява контрол. Прокуратурата би могла да се сезира за допуснати нарушения, извършени престъпления", коментира Маркова в предаването “България сутрин”.

Функции и възможности на системата

Гл. експерт програма "Сигурност" на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов обясни, че системата ще има функции с изкуствен интелект (AI). Той добави, че страницата е интерактивна.

"Дори ученици и студенти правят подобни системи за данни. При новите развития на големите езикови модели дори човек, който не разбира много от програмиране, може да направи подобна. Основният проблем е как се анализира тази информация и какви са възможностите да се отиде зад фирмите, да има достатъчно информация за надеждността на тези хора. Ако погледнете различните системи, ще видите, че има едни и същи фирми, които печелят търговете. Има много коментари за тези фирми, но формално отговарят на критериите и в крайна сметка никой не анализира тези данни", коментира Безлов.

По думите му тези, които ще се състезават срещу системата, ще използват възможностите на големите системи с AI. "Въпросът е българският клиентелизъм до каква степен може да се ограничи. Не се сещам за политическа партия или коалиция, която да е спечелила изборите и да не е обявила, че ще се бори с корупцията и проблемите с обществените поръчки", добави Безлов.

Допълнителна интеграция на данни

Маркова каза, че търсачката ще създава добри предпоставки, оттук нататък предстои връзка с Търговския регистър и включването на данни на конкретни физически лица извън Търговския регистър.

“Важно е кой ще извършва анализ на информацията и по какъв начин този анализ ще води до повдигане на обвинения", отбеляза ръководителят. Според нея има изключително добре прикрити случаи, поръчки, в които от формална гледна точка не може нищо да бъде казано.

"На ход са разследващите органи", заяви тя.

Безлов подчерта, че е необходим по-голям контрол на европейските средства. Като плюс на системата Маркова отчете, че ще има еднакъв подход към всички изпълнители и е добра предпоставка.