Близо 24% от изследваните проби от вносно сурово мляко са показали наличие на соматични клетки, което е индикатор за недостатъчна хигиена при добива или транспортирането на продукта. Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Светла Янчева по време на проверка на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите й резултатите са част от извършваните проверки на вносното мляко, които целят да гарантират качеството и безопасността на суровината, постъпваща за преработка в страната. Тя уточни, че качеството на доставките е различно и резултатите варират при отделните пратки.

Във връзка с установените резултати министър Абровски заяви, че ще бъдат предприети последващи проверки по цялата верига на производство. По думите му контролът няма да се ограничава само до граничните пунктове и лабораторните изследвания, а ще обхване и производителите, за да се установят причините за отклоненията в качествените показатели на суровото мляко.

Относно лабораторните проверки на храните и стоките, които се вземат на граничните пунктове у нас, министърът на земеделието подчерта, че всички използвани за отчитането им компютри са подменени. По думите му мярката е предприета, за да бъдат разсеяни съмненията за евентуални манипулации на данни при лабораторния контрол.

По повод твърденията за възможни манипулации на лабораторни резултати на пункта, Абровски посочи още, че системата за контрол е европейска и достъпът до нея се осъществява онлайн. „Преди около седмица лично заместник-министърът дойде и сменихме абсолютно всички компютри, които са в пултовете. Не защото е имало проблем, а за да се спрат всички тези обвинения“, каза министърът.

Той допълни, че новата техника е подменена не само на „Капитан Андреево“, а на всички гранични контролно-пропускателни пунктове в страната. По думите му компютрите са чисто нови и са били инсталирани непосредствено след доставката им.

Абровски подчерта, че на пункта изследванията се извършват единствено от държавната лаборатория и че гаранциите за достоверността на резултатите се осигуряват чрез акредитацията на лабораторията и действащите европейски процедури за контрол.

Повод за коментарите му са твърдения на бившия изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски, който преди освобождаването си от поста заяви, че лабораторни резултати на южната граница са били манипулирани дистанционно.